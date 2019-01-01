«Вашингтон» проиграл «Нэшвиллу», Овечкин очков не набрал

Вашингтон, , 07:59 — REGNUM Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» уступил команде «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 1 января Sport 24.

Матч проходил в Вашингтоне и закончился со счетом 3:6 в пользу «Нэшвилла». Хозяева вели по ходу встречи со счетом 2:0 и 3:1, однако это не спасло их в итоге от поражения.

В составе победителей шайбами отметились Рокко Гримальди (10-я минута), Микка Саломаки (30-я), Райан Йохансен (32-я), Фредерик Годро (35-я), Райан Эллис (51-я) и Виктор Арвидссон (59-я). У их оппонентов голы на счету Михал Кемпни (5-я), Якуб Врана (9-я) и Чендлер Стивенсон (29-я).

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился во встрече никакими результативными действиями, на счету его российского же коллеги по клубу Евгения Кузнецова одна результативная передача.

По итогам игры «Нэшвилл» находится на пятом месте в восточной конференции с 48 очками, «Вашингтон» с 51 очком — на третьем. В следующем матче «Вашингтон» поедет в гости к хоккеистам из «Сент-Луиса».