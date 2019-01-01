«Каролина» победила «Филадельфию» с помощью гола Свечникова

Роли, США, , 07:37 — REGNUM Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» одержал победу над хоккеистами «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 1 января Sport 24.

Встреча проходила на домашнем льду «Каролины» в Роли и закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Счет открыл на 11-й минуте форвард «Каролины» Лукас Уоллмарк, затем его коллега по клубу Джордан Мартинук на 21-й минуте этот разрыв увеличил, а российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников на 23-й забил гостям третий гол и эта шайба в итоге и стала победной. «Филадельфии» же удался только «гол престижа», который на 43-й минуте забросил Якуб Ворачек.

Это 11-я шайба Свечникова в текущем сезоне НХЛ и теперь на его счету 19 (11 шайб + 9 голевых передач) очков.

По итогам игры «Каролина» с 37 очкам при 38 играх находится на 14-м мечте в западной конференции, «Филадельфия» с 35 очками в 38 матчах — 15-я.

2 января Филадельфия встретится с «Нэшвиллом», а 4-го — снова с «Каролиной».