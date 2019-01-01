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Молодежная сборная России по хоккею победила Канаду и вышла в четвертьфинал

Спорт

2:1 в пользу сборной России

Ванкувер, Канада, 1 января 2019, 07:23 — REGNUM  Российская хоккейная молодежная сборная переиграла команду Канады в матче молодежного первенства по хоккею, проходящего в Канаде, сообщает 1 января Матч ТВ.

Встреча проходила в Ванкувере. Борьба на льду была практически равной. Сначала на третьей минуте Коди Гласс вывел канадцев в лидеры в матче, а затем на шестой минуте Григорий Денисенко удачно реализовал большинство и этим сравнял счет. Следующей шайбы пришлось ждать сорок пять минут и её забил в ворота канадцев Павел Шен. Этот счет и стал итоговым. 2:1 в пользу сборной России.

По итогам игры Россия набрала 12 очков в 4 матчах группового этапа и является лидером в группе А, не потеряв ни одного очка. У канадцев же, подошедших к матчу с Россией также без единого проигрыша, это первое поражение.

Соперником российской сборной в четвертьфинале станут хоккеисты из Словакии.

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