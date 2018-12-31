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Украинец Лунин не хочет возвращаться из «Леганеса» в «Реал»

Спорт

По данным издания, футболиста всё устраивает в «Леганесе»

Украинец Лунин не хочет возвращаться из «Леганеса» в «Реал»
Александр Дейнека. Вратарь.1934

Мадрид, 31 декабря 2018, 16:02 — REGNUM  Украинский вратарь испанской команды «Леганес» Андрей Лунин, играющий в команде на правах аренды, не хочет возвращаться во владеющий правами на него мадридский клуб «Реал», сообщает 31 декабря испанская газета AS.

По данным издания, футболиста всё устраивает в «Леганесе», где у него сложились хорошие отношения с членами команды и тренерского штаба.

При этом ранее сообщалось о том, что «Реал» хотел бы вернуть в свой состав Лунина в январе по причине вероятного ухода основного голкипера команды Кейлора Наваса во время зимнего трансферного окна. Лунин занимает в «Реале» третье место вратаря после Тибо Куртуа и Кико Кисильи.

Отметим, в составе «Леганеса» Андрей Лунин также является вторым вратарем и в этом сезоне он повел четыре матча за клуб, в которых пропустил два мяча. Аренда украинского футболиста в «Леганесе» рассчитана до конца текущего сезона.

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Футбол
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