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Аарону Рэмси предложили в «Ювентусе» зарплату в 8 млн евро

Спорт

Руководство лондонского «Арсенала» неоднократно пыталось продлить текущий контракт с игроком

Лондон, 31 декабря 2018, 15:36 — REGNUM  В туринском футбольном клубе «Ювентус» предложили хавбеку лондонской команды «Арсенал» Аарону Рэмси контракт, согласно которому годовая зарплата игрока составит 6,5 млн евро за сезон, а с учетом бонусов — 8 млн евро, сообщает 1 декабря Tuttosport.

Текущий контракт Рэмси истекает летом 2019 года и потому с 1 января нового 2019 года футболист получает право вести переговоры о сотрудничестве с другими футбольными клубами.

При этом руководство лондонской команды неоднократно пыталось продлить текущий контракт с Рэмси, однако стороны так и не смогли прийти к соглашению.

Отметим, в битве за Рэмси «Ювентус» на данный момент обошел такие клубы как «ПСЖ», лондонский «МЮ», миланский «Интер», мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария».

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