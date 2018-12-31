Футбольная сборная России поздравила болельщиков с Новым годом

Москва, , 14:53 — REGNUM Сборная команда России по футболу опубликовала 31 декабря в своем аккаунте в Twitter новогоднее поздравление своим болельщикам.

В поздравлении приняли участие вратарь сборной России бразильского происхождения Гилерме Маринато Алвим (игрок клуба «Локомотив»), защитник Георгий Джикия (московский «Спартак») и братья Антон и Алексей Миранчуки («Локомотив»). Футболисты пожелали всем здоровья, успехов и счастья, чтобы в будущем году сбылись все мечты, а также семейного благополучия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России по футболу на чемпионате мира 2018 года дошла до четвертьфинала, в котором проиграла будущим вице-чемпионам мира — команде Хорватии.