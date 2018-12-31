Лыжник Хальфварссон: удивлен, в какой форме находится Устюгов

Стокгольм, , 14:51 — REGNUM Шведский лыжник Калле Хальфварссон заявил о том, что он удивлен хорошей спортивной формой российского биатлониста Сергея Устюгова и победой его на «Тур де Ски», — его слова приводит 31 декабря норвежская газета VG.

«Удивлен, в какой форме находится Устюгов», — заявил Хальфварссон и добавил, что несмотря на все проблемы с допингом и подорванное доверие к спортсменам из России, соперника нужно уважать. Также шведский лыжник выразил надежду, что все участвующие в «Тур де Ски» российские спортсмены чисты в этом плане.

Отметим, ранее, 17 декабря, Хальфварссон высказал свое недоверие к победе другого российского лыжника Евгения Белова на этапе Кубка мира в Давосе. Белов, несмотря на обвинение в его адрес со стороны Григория Родченкова и Ричарда Маккларена, был оправдан международным спортивным арбитражным судом (CAS).

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