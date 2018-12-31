Дижон, Франция, , 13:51 — REGNUM Футбольный французский клуб «Дижон» уволил своего главного тренера Оливье Далль'Оглио с занимаемого поста, сообщает 31 декабря официальный сайт клуба.

Также сообщается о том, что в настоящее время клуб ищет замену на ставшую вакантной должность главного тренера, и что временным исполняющим обязанности главного тренера назначен Давид Линарес, который являлся помощником Оливье Далль'Оглио.

Специалист возглавлял «Дижон» в течение 6,5 лет и сумел вернуть его в Лигу 1 чемпионат Франции в сезоне 2015/16, после вылета «Дижона» в Лигу 2 перед началом его работы с клубом.