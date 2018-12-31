FIS проверит отказ Устюгова от общения с прессой

Рим, , 13:29 — REGNUM Федерация лыжных видов спорта (FIS) заявил о том, что она выяснит причины, по которым российский биатлонист Сергей Устюгов отказался общаться с прессой до старта чемпионата мира, сообщает 31 декабря Sport 24.

Согласно данным портала, координатор FIS по работе со СМИ Дорис Каллен заявила, что федерация не допустит такого, и что FIS будет выяснять причины подобного решения Устюгова.

Отметим, ранее, 30 декабря, российский биатлонист Сергей Устюгов стал победителем в гонке «Тур де Ски» на 15 км и дал флэш-интервью сразу после финиша, однако при этом отказался общаться с журналистами в микст-зоне. Повлиять на такое решение спортсмена уже пообещали главный тренер Маркус Крамер и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.