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FIS проверит отказ Устюгова от общения с прессой

Спорт

Федерация будет выяснять причины подобного решения Устюгова

Рим, 31 декабря 2018, 13:29 — REGNUM  Федерация лыжных видов спорта (FIS) заявил о том, что она выяснит причины, по которым российский биатлонист Сергей Устюгов отказался общаться с прессой до старта чемпионата мира, сообщает 31 декабря Sport 24.

Согласно данным портала, координатор FIS по работе со СМИ Дорис Каллен заявила, что федерация не допустит такого, и что FIS будет выяснять причины подобного решения Устюгова.

Отметим, ранее, 30 декабря, российский биатлонист Сергей Устюгов стал победителем в гонке «Тур де Ски» на 15 км и дал флэш-интервью сразу после финиша, однако при этом отказался общаться с журналистами в микст-зоне. Повлиять на такое решение спортсмена уже пообещали главный тренер Маркус Крамер и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

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Биатлон
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