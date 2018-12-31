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«Зенит» интересуется полузащитником клуба «Лион» Тусаром

Спорт

Санкт-петербургскому клубу необходимо усиление опорной зоны

Санкт-Петербург, 31 декабря 2018, 13:06 — REGNUM  Футбольный санкт-петербургский клуб «Зенит» проявляет интерес к полузащитнику команды «Лион» Луке Тусару, сообщает 31 декабря L’Equipe.

По данным L’Equipe, «Зениту» необходимо усиление опорной зоны. Санкт-петербургский клуб уже обратился к «Лиону» по поводу Тусара, однако во французской команде на данный момент нет готовности к ведению таких переговоров. При этом действующий контракт 21-летнего игрока рассчитан до 2021 года.

Также, как пишет издание, «Зенит» рассматривает и другие кандидатуры для решения своей тактической задачи и в том числе и рассматривает ещё одного французского футболиста, чье имя не называется и который играет за пределами Франции.

Отметим, в текущем сезоне Тусар сыграл в 15 матчах за клуб, в которых не отметился никакими результативными действиями. «Лион» после 18-ти туров находится на третьем месте в чемпионате Франции по футболу.

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Футбол
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