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«МС» подтвердил свой интерес к Томасу Пати

Спорт

В английском клубе видят в лице Пати замену Фернандиньо

Лондон, 31 декабря 2018, 13:05 — REGNUM  Футбольный клуб Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» поставил в известность руководство мадридского клуба «Атлетико» о своем интересе хавбеку мадридской команды Томасу Пати из Ганы, сообщает 31 декабря Football Italia.

По данным издания, игрок определен тренерским штабом «МС» как одна из главных целей трансферных приобретений зимы. В английском клубе видят в лице Пати замену игроку «МС» Фернандиньо, которому исполнится 34 года в мае 2019 года.

Текущий контракт Пати с «Атлетико» рассчитан до 2023 года, футболист потерял место в основном составе мадридской команды после прихода в нее Родриго Эрнандеса из «Вильярреала» в мае 2018 года.

В текущем сезоне Пати провел семь матчей за «Атлетико» в чемпионате Испании и отметился в них двумя мячами.

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Футбол
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