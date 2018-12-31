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«Милан» намеревается подписать контракт с Габбьядини

Спорт

С помощью 27-летнего игрока итальянская команда хочет провести усиление своей линии атаки

Милан, Италия, 31 декабря 2018, 12:52 — REGNUM  Итальянский футбольный клуб «Милан» рассматривает вариант с приобретением итальянского нападающего команды АПЛ «Саутгемптон» Маноло Габбьядини, сообщает 31 декабря La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, с помощью 27-летнего игрока итальянская команда хочет провести усиление своей линии атаки. При этом главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо ожидает, что Габбьядини особенно поможет команде во второй половине сезона.

В «Саутгемптоне» оценили итальянца в 15 млн евро, однако готовы снизить её до 12 млн. Кроме этого ранее сообщалось об интерес к Габбьядини со стороны клуба «Фиорентина».

В текущем сезоне итальянский нападающий принял участие в 12 матчах АПЛ, в которых отметился одним мячом.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее СМИ сообщили о намерении «Милана» принять в свой состав хавбека лондонской команды «Челси» испанца Сеска Фабергаса только на правах свободного агента.

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Футбол
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