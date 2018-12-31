Понедельник, 31 Декабря 2018 года
12:34:04 МСК

Сослан Джанаев может продолжить карьеру в «Урале»

Спорт

«Рубин» готов расстаться с Джанаевым из-за финансовых проблем

Сослан Джанаев может продолжить карьеру в «Урале»
Дмитрий Пукалик
Сослан Джанаев

Казань, 31 декабря 2018, 12:18 — REGNUM  Голкипер казанского футбольного клуба «Рубин» Сослан Джанаев может перейти в состав команды «Урал», сообщает 31 декабря ФАН.

По информации агентства, «Рубин» готов расстаться с Джанаевым из-за финансовых проблем, так как зарплата вратаря одна из самых высоких. При этом в «Урале» готовы принять Джанаева в свой состав, однако не хочет выплачивать за него большую сумму.

Кроме этого известно, что основным вратарем «Рубина» в последнее время стал Иван Коновалов, принявший участие в 12 матчах за команду и сохранивший свои ворота так и нераспечатанными в четырех из них. Джанаев же провел за клуб четыре матча из-за проблем с плечом.

«Урал» же на данный момент занимает девятое место в турнирной таблице РПО, являясь при этом самой пропускающей в турнире командой.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить