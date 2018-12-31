Сослан Джанаев может продолжить карьеру в «Урале»

Казань, , 12:18 — REGNUM Голкипер казанского футбольного клуба «Рубин» Сослан Джанаев может перейти в состав команды «Урал», сообщает 31 декабря ФАН.

По информации агентства, «Рубин» готов расстаться с Джанаевым из-за финансовых проблем, так как зарплата вратаря одна из самых высоких. При этом в «Урале» готовы принять Джанаева в свой состав, однако не хочет выплачивать за него большую сумму.

Кроме этого известно, что основным вратарем «Рубина» в последнее время стал Иван Коновалов, принявший участие в 12 матчах за команду и сохранивший свои ворота так и нераспечатанными в четырех из них. Джанаев же провел за клуб четыре матча из-за проблем с плечом.

«Урал» же на данный момент занимает девятое место в турнирной таблице РПО, являясь при этом самой пропускающей в турнире командой.