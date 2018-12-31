Жену Крушельницкого проверили на полиграфе по делу о допинге

Москва, , 11:45 — REGNUM О том, что даже жену дисквалифицированного за употребление запрещенных препаратов российского керлингиста Александра Крушельницкого проверяли на детекторе лжи по этому делу, рассказал 31 декабря в интервью Матч ТВ вице-президент федерации керлинга России Андрей Созин.

По словам Созина, приводимым Матч ТВ, на детекторе лжи было проверено десять человек в ходе расследования дела о нахождении в крови Крушельницкого остатков запрещенного к употреблению спортсменам препарата мельдония. На вопрос корреспондента, кого именно проверяли Адрей Созин ответил: «Врачей, массажистов, тренеров, соперников, партнеров, жену. Всех. Ни один не врет, так показал полиграф».

Также вице-президент федерации керлинга России отметил, что несмотря на это мельдоний в организм российского спортсмена все-таки попал и это произошло незадолго до сдачи анализов, в количестве одной таблетки.

При этом, как считает Андрей Созин, таблетку спортсмену вероятнее всего подкинули, причем он не видит смысла в этом, так как мельдоний бесполезен «для любых целей, кроме порочащих».

Отметим, ранее международный спортивный арбитраж (CAS) признал Александра Крушельницкого виновным в нарушении антидопинговых правил за употребление мельдония. Результаты, которые он показал на зимних олимпийских Играх 2018 года были аннулированы, также Крушельницкий и Брызгалова были лишены олимпийских наград.