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«Реал» рассматривает пять кандидатов на усиление атаки

Спорт

Этот вариант в клубе рассматривают после ухода Криштиану Роналду

«Реал» рассматривает пять кандидатов на усиление атаки
Футбол

Мадрид, 31 декабря 2018, 11:29 — REGNUM  Мадридский футбольный клуб «Реал» планирует приобрести нового форварда во время зимнего трансферного окна, сообщает 31 декабря портал AS.

Как сообщает издание, в этом качестве «Реал» рассматривает следующие кандидатуры: Фернандо Льоренте из «Тоттенхэма», Мауро Икарди из «Интера», Тимо Вернер из «РБ Лейпциг», Бас Дост из «Спортинга» и Кшиштоф Пёнтек «Дженоа».

Вариант с усилением линии атаки рассматривается мадридским клубом после ухода из него летом 2018 года в туринский «Ювентус» португальского нападающего Криштиану Роналду, который по итогам 2018 года оказался лучшим бомбардиром команды.

«Реал», являющийся победителем турнира Лиги чемпионов 2018 года, занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании после 17 туров, набрав 29 очков.

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Футбол
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