Александрова победила Якупович на турнире в Шеньчжене

Шеньчжень, Китай, , 11:03 — REGNUM Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над спортсменкой из Словении Далилой Якупович в первом круге турнира Shenzhen Open, сообщает 31 декабря портал Сhampionat.com.

Соперницы провели на корте 1 час 18 минут, матч закончился со счетом 6:3, 6:4 в пользу российской спортсменки. За время игры российская спортсменка дважды подала навылет, допустила пять ошибок при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов. Её соперница допустила восемь ошибок при подаче, один раз подала навылет и реализовала три брейк-пойнта.

Екатерина Александрова является 73-й ракеткой мира в рейтинге WTA, Далила Якупович — 80-я.

Во втором круге соревнований соперницей Александровой станет либо представительница Белоруссии Арина Соболенко, либо немка Татьяна Мария.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее другая российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла австралийке Кимберли Биррелл на теннисном турнире в Брисбене (Австралия).