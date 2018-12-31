Интересовавший «Зенит» защитник Кайо перешел во «Фламенго»

Сан-Паулу, Бразилия, , 10:20 — REGNUM Центральный защитник бразильского футбольного клуба «Сан-Паулу» Родриго Кайо перешел в состав команды из Рио-де-Жанейро «Фламенго», сообщает 31 декабря пресс-служба «Фламенго».

Контракт между клубом и 25-летним игроком подписан на срок до конца 2023 года, при этом зарплата футболиста и сумма трансфера за него не разглашаются. Кайо — воспитанник «Сан-Паулу» и выступал за этот клуб с 2011 года, также футболист стал олимпийским чемпионом на летней олимпиаде 2016 года в составе бразильской сборной по футболу.

Отметим, летом 2017 санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» собирался получить Родриго Кайо в свой состав, однако траснфер тогда сорвался. Также об интересе «Зенита» к бразильцу вновь заговорили в ноябре 2018 года.