«Порту» установил новый рекорд клуба, выиграв 16 матчей подряд

Порту, Португалия, , 09:45 — REGNUM Португальский футбольный клуб «Порту» установил новый рекорд клуба, одержав 16-ю победу подряд во всех турнирах, сообщает 31 декабря официальный Twitter команды.

«16! Побит рекорд (клуба) по победам подряд», — говорится в сообщении «Порту» в Twitter.

Также пресс-служба «Порту» приводит слова главного наставника команды Сержиу Консейсау, который заявил, что такой рекорд оказался особенно хорош, так как он совпал с переходом к финальной половине Кубка Лиги.

Отметим, 16-й подряд победой «Порт» стала победа в матче группового этапа португальского футбольного чемпионата над командой «Белененсеш» со счётом 2:1. Победная серия началась 19 октября.

«Порту» лидирует в кубке Португалии по футболу после 14 туров с 36 очками. В Лиге чемпионов команда вышла в 1/8 финала и теперь ей предстоит встреча с клубом «Рома». В Кубке Лиги «Порту» вышел в полуфинал.