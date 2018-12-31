«Валенсия» планирует взять в аренду Эрнандеса у «Вест Хэма»

Валенсия, Испания, , 09:12 — REGNUM Футбольный испанский клуб «Валенсия» намерен арендовать у английской команды «Вест Хэм» её мексиканского нападающего Хавьера Фернандеса, сообщает 31 декабря Super Deporte.

С помощью этого приобретения испанская команда хочет усилить свою атакующую линию, сэкономив при этом во время январского трансферного окна как можно больше средств. Сам Фернандес при этом также хочет перейти из английского чемпионата в испанский.

При этом ситуация осложняется тем, что «Валенсии» сначала необходимо договориться с лондонским клубом «Челси» о досрочном возвращении в его состав ранее арендованного испанским клубом у английской команды нападающего Мишу Батшуайи, так как, по информации издания, зарплату Батшуайи и Фернандеса вместе «Валенсии» не вытянуть.

Хавьер Фернандес, прозванный Чичарито, провел в текущем сезоне АПЛ 13 матчей, в которых отметился 4 мячами и двумя голевыми передачами. Батшуайи же за это время забил в испанском чемпионате только один раз.