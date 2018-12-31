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«Милан» не может позволить себе трансфер за Фабрегаса

Спорт

Также 31-летним хавбеком интересуется турецкий клуб «Фенербахче»

Милан, Италия, 31 декабря 2018, 09:00 — REGNUM  Итальянский футбольный клуб «Милан» может принять в свой состав хавбека лондонской команды «Челси» испанца Сеска Фабергаса только на условиях свободного агента, сообщает 31 декабря Football Italia.

По данным издания, клуб из Милана не моет позволить себе трансферных денежных трат по причине наличия проблем финансового фэйр-плэй. Также сообщается, что руководство «Милана» уже уведомило футболиста и теперь Фабергасу нужно либо ждать лета, когда истечет срок его текущего контракта, либо попытаться договориться с руководством «Челси» о добровольном расторжении сторонами контракта.

Кроме этого стало известно, что 31-летним хавбеком интересуется турецкий клуб «Фенербахче» и его представители уже прибыли в британскую столицу для переговоров с руководством лондонского клуба. И ещё ранее сообщалось о том, что Фабергасом интересуются команды «Монако» и «Атлетико»

В текущем сезоне футболист провел 14 матчей, в которых отметился 1 мячом и двумя результативными передачами.

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Футбол
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