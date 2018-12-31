Понедельник, 31 Декабря 2018 года
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Касаткина не смогла выйти во второй круг турнира в Брисбене

Спорт

Итоговый счет 7:5, 4:6, 6:7 (3:7)

Брисбен, Австралия, 31 декабря 2018, 08:57 — REGNUM  Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла представительнице Австралии Кимберли Биррелл в матче первого круга на теннисном турнире в Брисбене (Австралия), сообщает 31 декабря Спорт-Экспресс.

Борьба была упорной, теннисистки провели на корте 3 часа 7 минут. Встреча завершилась поражением российской теннисистки со счетом 7:5, 4:6, 6:7 (3:7).

В следующем туре соперницей Биррелл станет украинская спортсменка Леся Цуренко, матч между Биррелл и украинкой состоится 2 января.

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