Касаткина не смогла выйти во второй круг турнира в Брисбене

Брисбен, Австралия, , 08:57 — REGNUM Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла представительнице Австралии Кимберли Биррелл в матче первого круга на теннисном турнире в Брисбене (Австралия), сообщает 31 декабря Спорт-Экспресс.

Борьба была упорной, теннисистки провели на корте 3 часа 7 минут. Встреча завершилась поражением российской теннисистки со счетом 7:5, 4:6, 6:7 (3:7).

В следующем туре соперницей Биррелл станет украинская спортсменка Леся Цуренко, матч между Биррелл и украинкой состоится 2 января.