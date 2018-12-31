«Эдмонтон» обменял Алекса Петровича у «Флориды» на Криса Уайдмана

Эдмонтон, Канада, , 08:30 — REGNUM Хоккейный клуб НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» получил в свой состав защитника Алекса Петровича обменяв его у команды «Флорида Пантерз» на защитника Криса Уйадмана, сообщает 31 декабря Сhampionat.com.

Кроме этого «Флорида» получила право выбора в третьем раунде драфта НХЛ 2019 года.

Алекс Петрович играет в НХЛ пятый сезон и в текущем сезоне он сыграл 26 матче в которых отметился одной результативной передачей. Крис Уйадман провёл в текущем сезоне 24 матча в которых набрал 7 (2 шайбы + 5 голевых передач) очков. Хоккеист перешел в «Эдмонтон» из клуба «Оттава Сенаторз» в нынешнем сезоне.