Сборная России U20 одержала третью победу на МЧМ, победив Швейцарию

Ванкувер, Канада, , 07:25 — REGNUM Молодежная сборная России по хоккею выиграла у команды Швейцарии на молодежном чемпионате мира, проходящем в Канаде, сообщает 31 декабря Матч ТВ.

Встреча проходила на льду «Роджерс арены» в Ванкувере и закончилась со счетом 7:4 в пользу сборной России.

Победа российской команды оказалась по-настоящему волевой, так как игроки команды достаточно быстро пропустили две шайбы и в начале второго периода проигрывали сопернику со счетом 3:1. Затем, когда российские хоккеисты выровняли счет до 3:3, швейцарцы не смогли реализовать два буллита подряд, а затем сборная России вышла вперед в счете, причем сделала это в меньшинстве. Дальше подопечные Валерия Брагина, уже склонившие благосклонность удачи на свою сторону, дожимали швейцарцев.

В составе сборной России шайбами отметились Марченко (15-я минута), Саморуков (27-я), Денисенко (32-я, в большинстве), Слепец (43-я, в меньшинстве), Алексеев (47-я, в большинстве), Шэн (52-я), Кравцов (53-я). У их оппонентов голы забили Леман (1-я, 27-я), Нуссбаумер (10-я), Брюшвайлер (48-я).

Это третья подряд победа российской сборной на молодежном чемпионате мира 2019 года, проходящем в Канаде. В следующем туре российской сборной предстоит встреча со сборной команды Канады. В активе сборной России (U20) три игры с тремя победами и девять очков.