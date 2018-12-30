Лыжник Устюгов выиграл индивидуальную гонку на «Тур де Ски»

Рим, , 19:43 — REGNUM На лыжной гонке раздельным стартом на дистанции 15 километров свободным стилем, которая прошла в рамках «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе, одержал победу представитель РФ Сергей Устюгов. Об этом сообщает в воскресенье, 30 декабря, пресс-служба Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

«Устюгов выигрывает гонку в Тоблахе, — говорится в сообщении. — Александр Большунов (представитель РФ) третий».

Отметим, что второе место по итогам гонки занял норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лыжник Сергей Устюгов является победителем многодневной гонки «Тур де Ски» сезона 2016/17 и 13 этапов Кубка мира.

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