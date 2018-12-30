Чупраков проиграл японцу Ито в бою за титул чемпиона WBO

Токио, , 16:09 — REGNUM Российский боксер Евгений Чупраков уступил японскому спортсмену Масаюки Ито в бою за титул чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в полулегком весе на турнире в рамках вечера профессионального бокса в Токио, сообщает 30 декабря Матч ТВ.

Поединок был остановлен в седьмом раунде по просьбе угловых Евгения Чупракова ввиду явного преимущества японца и российскому спортсмену был засчитан технический нокаут.

Это была первая, ставшая удачной, защита титула Масаюки Ито. Теперь в активе японского боксера 25 боев, в которых он только раз проиграл. Российский боксер по итогам боя имеет 20 побед при одном поражении.