«Крылья советов» продлят контракт с Сергеем Корниленко

Самара, , 15:53 — REGNUM Футбольный клуб РПЛ «Крылья советов» из Самары намерен продлить контракт с нападающим клуба Сергеем Корниленко. Об этом сообщил начальник селекционного отдела самарского клуба Геннадий Голубин, интервью с ним размещено 30 декабря на официальном сайте «Крыльев Советов».

Отвечая на вопрос интервьюера о том будет ли продлен контракт с Сергеем Корниленко, Геннадий Голубин ответил: «Конечно. Сергей — наша забивная сила, лидер команды» и отметил, что клуб сделает это обязательно.

Кроме того, по словам начальника селекционного отдела «КС», недавно футболист получил лицензию на ведение тренерской деятельности и потому было бы вполне справедливо и правильно, чтобы он продолжил работу в «КС» в другом качестве.

«Его опыт может пригодиться», — заключил Геннадий Голубин.

Напомним, Сергей Корниленко играет за клуб с 2011 года и за это время сыграл 197 матчей в составе самарской команды, в которых забил 55 мячей и сделал 19 результативных передач.