Сульшер готов продолжить работу с командой по окончании сезона

Лондон, , 15:47 — REGNUM Исполняющий обязанности главного тренера футбольного лондонского клуба «Манчестер Юнайтед» норвежский специалист Уле-Гунар Сульшер рассказал о том, что он готов продолжать работу с командой и после окончания сезона, его слова приводит 30 декабря Sky Sports.

По словам Сульшера, его задача состоит в том, чтобы проработать с клубом пять месяцев, а затем передать её кому-то другому и при этом изменить игру «МЮ» за это время в лучшую сторону.

При этом несмотря на то, что результаты крайне важны, тренер должен быть уверен, что футболисты двигаются в нужном направлении и потому через некоторое время Сульшер надеется, что он увидит, как эти игроки выигрывают очередной трофей и почувствует себя к этому причастным.

Также и.о. главного тренера «МЮ» несмотря на свои амбиции, считает, что он здесь для того чтобы делать свое дело.

«Если в мае придёт другой тренер — отлично, а если руководство решит оставить меня, уверен, мы договоримся», — заключил Уле-Гунар Сульшер.

Отметим, голландский специалист заменяет на этом посту ранее уволенного руководством «МЮ» Жозе Моуринью и две последние игры под его руководством команда выиграла. Матч 20-го тура АПЛ между «МЮ» и «Борнмутом» состоится позднее 30 декабря и начнется в 19:30 мск.