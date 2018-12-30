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«Барселона» не продаст Силлессена меньше чем за 60 млн евро

Спорт

Руководство клуба считает, что Силлессен является для клуба идеальным резервистом

Барселона, Испания, 30 декабря 2018, 14:57 — REGNUM  Испанский футбольный клуб «Барселона» не намерен продавать во время зимнего трансферного окна своего голландского вратаря Яспера Силлессена, сообщает 30 декабря издание Le Figaro.

По данным источника Le Figaro, каталонский клуб установил за Силлессена окончательную цену в 60 млн евро. При этом ранее отмечалось, что Силлессеном интересовался ряд клубов итальянской серии А и Английской премьер-лиги, однако «Барселона» отказалась снижать стоимость Силлессена.

Руководство клуба считает, что Силлессен является для клуба идеальным резервистом, а потому намерена держать его в качестве сменщика основного голкипера команды Марка-Андре тер Штегена.

Отметим, «Барселона» приобрела Силлессена в 2016 году за 14 млн евро. За прошедшие два сезона провел в испанском чемпионате две игры, в которых пропустил три мяча.

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Футбол
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