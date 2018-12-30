Хосеп Гвардиола: «Манчестер Сити» не может конкурировать с «Ливерпулем»

Лондон, , 14:35 — REGNUM Главный тренер футбольного лондонского клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о том, что несмотря на хороши результат его команды в 19-ти прошедших турах английской премьер-лиги (АПЛ), ей далеко до лидера чемпионата, команды «Ливерпуль». Его слова приводит 30 декабря Liverpool Echo.

По словам Гвардиолы, результат в 44 очка в 19 турах — очень хороший, а если набрать столько же во втором круге, то можно стать и чемпионом, так как большинству команд, которые выигрывали титул в последние 20 лет понадобилось меньше очков для этого.

Однако, по словам главного тренера «МС», ситуация поменялась из-за проигрыша его команды в двух последних матчах клубам «Лестер» и «Кристал Пэлас» потому что две лидирующие в АПЛ команды выступили в декабре лучше «МС».

"Что можно сказать, когда «Ливерпуль» проводит девять матчей без пропущенных голов и забивает много? Мы не можем конкурировать с этой командой с точки зрения сравнения», — заявил Хосеп Гвардиола и добавил, что футбол непредсказуем, так как можно проиграть только в олном матче и при этом потерять победу в кубке Англии.

Отметим, матч 20-го тура АПЛ между клубами «Манчестер Сити» и «Саутгемптоном» состоится позднее 30 декабря. Начальный свисток прозвучит в 17:15 мск.