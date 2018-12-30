Киевское «Динамо» интересуется форвардом «Нима»

Киев, , 11:26 — REGNUM Футбольный киевский клуб «Динамо» интересуется марокканским нападающим команды клуба «Ним» Рашилом Алиуи, сообщает 30 декабря Le 360 Sport.

Согласно данным издания, подписание контракта с Алиуи является основной целью украинского клуба во время зимнего трансферного окна. При этом в сообщении Le 360 Sport отмечается, что ранее футболист отказался продлять контакт со своим текущим клубом.

Алиуи перешел в «Ним» в 2016 году из клуба «Генгам» и в текущем сезоне сыграл 11 игр за клуб, в которых отметился четырьмя мячами.

Киевское «Динамо» в настоящее время занимает вторую сточку украинского чемпионата по футболу с 38 очками. Лидирует в турнире донецкий «Шахтер».