«Даллас» разгромил «Детройт» дома с помощью двух шайб Радулова

Даллас, США, , 11:00 — REGNUM Хоккейный клуб «Даллас Старз» обыграл с разгромным счетом хоккеистов команды «Детройт Ред Уингз», сообщает 30 декабря Матч ТВ.

Встреча проходила на домашнем льду «Далласа» и закончилась со счетом 6:1 в пользу хозяев. Российский форвард «Далласа» Александр Радулов отметился в матче двумя шайбами. Первую он забросил на 32-й минуте, удачно реализовав большинство, а вторую — на 35-й. Кроме него в составе победителей шайбами отметились Комо (26-я), Питлик (41-я) и Спецца (43-я).

На все это гости ответили единственной шайбой Ларкин на 44-й минуте, в большинстве.

Отметим, теперь на счету Александра Радулова 31 очко (13 шайб + 19 результативных передач) в 29 матчах текущего сезона НХЛ.