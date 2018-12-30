Воскресенье, 30 Декабря 2018 года
11:15:53 МСК

«Даллас» разгромил «Детройт» дома с помощью двух шайб Радулова

Спорт

Встреча проходила на домашнем льду «Далласа» и закончилась со счетом 6:1 в пользу хозяев

«Даллас» разгромил «Детройт» дома с помощью двух шайб Радулова
DalStars9
Хоккеист команды «Даллас Старз»

Даллас, США, 30 декабря 2018, 11:00 — REGNUM  Хоккейный клуб «Даллас Старз» обыграл с разгромным счетом хоккеистов команды «Детройт Ред Уингз», сообщает 30 декабря Матч ТВ.

Встреча проходила на домашнем льду «Далласа» и закончилась со счетом 6:1 в пользу хозяев. Российский форвард «Далласа» Александр Радулов отметился в матче двумя шайбами. Первую он забросил на 32-й минуте, удачно реализовав большинство, а вторую — на 35-й. Кроме него в составе победителей шайбами отметились Комо (26-я), Питлик (41-я) и Спецца (43-я).

На все это гости ответили единственной шайбой Ларкин на 44-й минуте, в большинстве.

Отметим, теперь на счету Александра Радулова 31 очко (13 шайб + 19 результативных передач) в 29 матчах текущего сезона НХЛ.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить