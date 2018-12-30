Главный тренер «Милана» подтвердил интерес его клуба к Луису Муриэлю

Милан, Италия, , 10:54 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Милан» Дженнаро Гаттузо подтвердил информация о том, что его клуб ведет переговоры с «Севильей» об аренде колумбийского нападающего испанского клуба Луиса Муриэля, сообщает 30 декабря Football Italia.

«Я не знаю, сможем ли мы заполучить Муриэля, но мы вели переговоры насчет него», — заявил Гаттузо и добавил, что «Милан» ведет переговоры и по поводу других игроков.

Муриэль же, по словам главного тренера итальянского футбольного клуба, может вести широкую игру, что позволило бы использовать его «Милану» в качестве нападающего второго плана.

Ранее также сообщалось, что Муриэлем интересуется также команда «Фиорентина».

Отметим, в текущем чемпионате колумбиец сыграл за «Севилью» 19 матчей, в которых записал на свой счет четыре мяча и одну результативную передачу.