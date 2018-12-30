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«Нью-Джерси» победил всухую «Каролину»

Спорт

Встреча проходила в Нью-Джерси и закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев

Нью-Джерси, США, 30 декабря 2018, 10:24 — REGNUM  Хоккейный клуб «Нью-Джерси Дэвилз» победил всухую команду «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 30 декабря Матч ТВ.

Встреча проходила в Нью-Джерси и закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Счет в матче открыл чешский форвард хозяев Павел Заха на 40-й минуте игры, причем сделал это при игре в меньшинстве. Вторая шайба в ворота гостей от Энди Грина влетела в пустые ворота «Каролины» на 60-й минуте.

Отметим, это четвертое поражение «Каролины» в пяти последних играх в НХЛ и вторая победа подряд для «Нью-Джерси». «Каролина» занимает 15-е место в восточной конференции лиги, «Нью-Джерси» — 14-е.

Следующую игру «Нью-Джерси» проведет 31 декабря с командой «Ванкувер Кэнакс», а «Каролина» 1 января встретится с клубом «Филадельфия Флаерз».

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