Нуньес победила Сайборг в титульном бою нокаутом на 51-й секунде

Лос-Анджелес, США, , 10:00 — REGNUM Бразильский боец смешанного UFC Аманда Нуньес победила свою соотечественницу Крис Сайборг Жустину в титульном бою на турнире UFC232, проходившем в Лос-Анджелесе, сообщает 30 декабря Sport 24.

Для победы Нуньес потребовалась 51 секунда, после чего бой был остановлен и ей была присуждена победа техническим нокаутом.

В результате этой победы Аманда Нуньес, являющаяся чемпионкой UFC в легчайшем весе, стала также обладательницей пояса чемпиона организации в полулегком весе.

Для Нуньес это 8-я победа подряд и 17-я в профессиональной карьере. У Сайборг это второе поражение из 23 боев, при одном несостоявшемся.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, главным событием турнира UFC 232 ста бой между американцем Джоном Джонсоном и шведом Александром Густафссоном, который также закончился техническим нокаутом в третьем раунде победой американца. Ранее на UFC 232 российский боец Петр Ян одержал победу над бразильцем Де Андраде и тоже сделал это техническим нокаутом.