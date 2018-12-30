Воскресенье, 30 Декабря 2018 года
10:01:05 МСК

Нуньес победила Сайборг в титульном бою нокаутом на 51-й секунде

Спорт

Аманда Нуньес стала также обладательницей пояса чемпиона организации в полулегком весе

Лос-Анджелес, США, 30 декабря 2018, 10:00 — REGNUM  Бразильский боец смешанного UFC Аманда Нуньес победила свою соотечественницу Крис Сайборг Жустину в титульном бою на турнире UFC232, проходившем в Лос-Анджелесе, сообщает 30 декабря Sport 24.

Для победы Нуньес потребовалась 51 секунда, после чего бой был остановлен и ей была присуждена победа техническим нокаутом.

В результате этой победы Аманда Нуньес, являющаяся чемпионкой UFC в легчайшем весе, стала также обладательницей пояса чемпиона организации в полулегком весе.

Для Нуньес это 8-я победа подряд и 17-я в профессиональной карьере. У Сайборг это второе поражение из 23 боев, при одном несостоявшемся.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, главным событием турнира UFC 232 ста бой между американцем Джоном Джонсоном и шведом Александром Густафссоном, который также закончился техническим нокаутом в третьем раунде победой американца. Ранее на UFC 232 российский боец Петр Ян одержал победу над бразильцем Де Андраде и тоже сделал это техническим нокаутом.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Смешанные единоборства
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить