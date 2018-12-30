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Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов может продолжить карьеру в Китае

Спорт

Предложение «Хэнчжоу» его впечатлило больше других

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов может продолжить карьеру в Китае
Эдгар Брещанов/soccer.ru
Ивелин Попов

Москва, 30 декабря 2018, 09:59 — REGNUM  Болгарский полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Ивелин Попов может продолжит свою профессиональную карьеру в Китае, сообщает 30 декабря Sportal.bg.

Согласно данным портала, к болгарскому футболисту поступило предложение о переходе в китайский футбольный клуб «Хэнчжоу Гринтаун». Контракт рассчитан на два года и сумму в 4,5 млн евро.

Китайские клуб занял в нынешнем году третье место во втором дивизионе китайского чемпионата по футболу и намерен в следующем сезоне вернуться в китайскую Суперлигу, откуда он выбыл в 2016 году. Главным тренером «Хэнчжоу» является испанский специалист Серхи Бархуан, являвшийся в прошлом игроком клуба «Барселона» и сборной Испании по футболу.

Также, как сообщает Sportal. bg, Ивелин Попов вел переговоры с московским «Динамо», «Ростовом», и турецким клубом «Гезтепе», однако предложение «Хэнчжоу» его впечатлило больше других.

Отметим, в текущем сезоне Попов провел за «Спартак» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился двумя мячами.

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