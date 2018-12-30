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Джонсон победил Густафссона нокаутом и стал чемпионом UFC

Спорт

Победа была присуждена Джонсону техническим нокаутом

Джонсон победил Густафссона нокаутом и стал чемпионом UFC
Andrius Petrucenia
Пояс UFC

Лос-Анджелес, США, 30 декабря 2018, 09:17 — REGNUM  Американский боец смешанного стиля Джон Джонсон нокаутировал шведа Александра Густафссона на турнире UFC232 и стал обладателем чемпионского пояса организации в полутяжелом весе, сообщает 30 декабря Сhampionat.com.

Бой был остановлен судьей в третьем раунде после того как резко активизировавшийся в его ходе американец уложил Густафссона на пол октагона и стал в партере наносить ему удар за ударом. Победа была присуждена Джонсону техническим нокаутом.

Джонсон вернулся в UFC после 15-месячной дисквалификации за употребление запрещенных препаратов, кроме этого за 6 дней до боя его пробы снова дали положительный результат. За это Атлетическая комиссия Невады запретила ему участвовать в поединке, однако в UFC посчитали, что это остатки препаратов за которой Джонс уже понес наказание и встреча была переведена из Лас-Вегаса в Лос-Анджелес.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее российский боец смешанного стиля Петр Ян одержал на турнире UFC 232 победу техническим нокаутом над бразильцем Дугласом Силва Де Андраде.

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