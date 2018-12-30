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«Сент-Луис» уступил «Питтсбургу» дома с разгромным счетом

Спорт

Встреча проходила на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и завершилась с разгромным результатом 6:1 в пользу гостей

«Сент-Луис» уступил «Питтсбургу» дома с разгромным счетом
Sarah Connors
Хоккеист «Сент-Луис Блюз»

Сент-Луис, США, 30 декабря 2018, 08:23 — REGNUM  Хоккеисты команды «Сент-Луис Блюз», проиграли с разгромным результатом клубу «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 30 декабря Матч ТВ.

Встреча проходила на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и завершилась с разгромным результатом 6:1 в пользу гостей. В составе победителей шайбами отметились Синди Кросби (1-я минута, в большинстве), Риикола (26-я, в большинстве), Эштон-Риз (28-я), Хернквист (30-я, в большинстве), Гюнцел (44-я) и российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин (44-я, в большинстве).

Хозяева только единожды смогли ответить на это голом Перрона на 36-й минуте. При этом российские игроки «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Иван Барбашев не отметились в игре никакими результативными действиями.

Отметим, это пятая подряд победа «Питтсбурга».

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Хоккей
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