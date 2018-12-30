Молодежная сборная Канады разгромила команду Чехии на МЧМ-2019 по хоккею

Ванкувер, Канада, , 07:51 — REGNUM Хоккейная молодежная сборная Канады разгромила сборную Чехии в мачте молодежного чемпионата мира, проходящего в Канаде. Об этом 30 декабря сообщает Sport 24.

Игра проходила в Ванкувере на льду «Роджерс-арены». У победителей шайбами отметились Макс Комтуа (7-я минута), Бретт Лисон (12-я, в большинстве), Алексис Лафранье (7-я), Макензи Энвистл (35-я) и Морган Фрост (50-я, в большинстве)).

На все это чехи смогли ответить единственной шайбой Ондржея Махала на 7-й минуте. Итоговый счет встречи 5:1 в пользу молодёжной сборной Канады.

Отметим, это третья подряд победа для канадских хоккеистов и в следующей игре они встретятся с российской сборной. Сборная Чехии, в активе которой это второе поражение, сыграет следующую игру с хоккеистами молодежной сборной Дании.