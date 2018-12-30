«Тампа» переиграла «Монреаль», Кучеров набрал два очка

Тампа, США, , 07:33 — REGNUM Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтинг» оказался сильнее в противостоянии с командой «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 30 декабря Матч ТВ.

Встреча проходила на льду «Амали-арены» в Тампе и закончилась со счетом 6:5 в пользу хозяев.

Главной звездой встречи стал представитель «Тампы» Ада Эрни, дважды (50-я и 60-я минута) поразивший ворота гостей, а также записавший на свой счет результативную передачу и принесший в итоге победу своему клубу. Также два очка записал на свой счет российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров — на его счету одна шайба и одна результативная передача (28-я, в большинстве). Кроме них в составе победителей шайбами отметились Янни Гурд (15-я), Антон Строльман (18-я), Тайлер Джонсон (29-я).

У их оппонентов голы на счету Эндрю Шоу, также оформившего дубль во встрече (10-я, 34-я), Кенни Агостино (11-я), Джорди Бенн (18-я) и Бретт Кулак (33-я).

Отметим, «Тампа» находится на первом месте восточной конференции (62 очка) и это пятая подряд победа для клуба. «Монреаль» с 45 очками — на 8-м.