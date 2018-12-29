В Воронеже решается судьба Центрального стадиона профсоюзов

Воронеж, , 13:42 — REGNUM Центральный стадион профсоюзов, расположенный в центре Воронежа, может быть реконструирован. Состояние стадиона и возможные меры по его восстановлению обсуждались 28 декабря в ходе выездного совещания, которое провел губернатор Александр Гусев, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Глава региона перед совещанием осмотрел футбольное поле, оценил состояние трибун, подтрибунных помещений, раздевалок, других помещений стадиона. Губернатор отметил: состояние инфраструктуры стадиона в последнее время заметно ухудшилось. В более-менее удовлетворительном состоянии, по замечанию главы области, находится только поле.

Однако Союз «Воронежское областное объединение организаций профсоюзов», который управляет стадионом, на данный момент не располагает возможностью самостоятельно отремонтировать стадион и поддерживать инфраструктуру на должном уровне.

На совещании были рассмотрены несколько вариантов улучшения ситуации. Глава региона поручил уточнить перечень и объем работ, которые необходимо провести на Центральном стадионе профсоюзов с учетом требований Российского футбольного союза, а также разработать концепцию развития стадиона в перспективе.

Современный Центральный стадион профсоюзов ведет свою историю с 1984 года, когда он масштабно перестраивался в последний раз, а первое футбольное поле на этом месте появилось еще в 1917 году. С 1954 года и до сегодняшнего времени на Центральном стадионе профсоюзов проводит свои матчи местная команда «Факел». Сегодня стадион вмещает, как и в 1980-х годах, 34,8 тыс. зрителей.