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Сборная России обыграла команду Чехии на молодёжном ЧМ по хоккею

Спорт

Счёт на табло – 2:1

Оттава, 29 декабря 2018, 10:17 — REGNUM  Хоккеисты сборной России успешно сыграли матч с командой Чехии в рамках группового этапа молодёжного чемпионата мира, который проходит в Канаде. Встреча, состоявшаяся 28 декабря в Ванкувере, завершилась победой российских игроков со счётом 2:1.

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Первую шайбу хоккеисты сборной России забросили под конец первого периода — автором гола на 18-й минуте стал Артём Галимов. Второй раз ворота соперника за пять минут до окончания второго периода поразил Николай Коваленко.

В составе сборной Чехии голом отметился Яхим Конделик (на 36 минуте).

https://twitter.com/TSN_Sports/status/1078841497288626176

Добавим, что по итогам двух игр Россия занимает вторую строчку в таблице группы А. Сборной Канады российские хоккеисты уступают только по дополнительным показателям.

Победным для сборной России оказался и дебютный матч чемпионата — со сборной Дании. Итог встречи— 4:0. Следующий матч российские хоккеисты сыграют со сборной Швейцарии. Турнир завершится 5 января.

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