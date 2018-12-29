Сборная России обыграла команду Чехии на молодёжном ЧМ по хоккею

Оттава, 29 декабря 2018, 10:17 — REGNUM Хоккеисты сборной России успешно сыграли матч с командой Чехии в рамках группового этапа молодёжного чемпионата мира, который проходит в Канаде. Встреча, состоявшаяся 28 декабря в Ванкувере, завершилась победой российских игроков со счётом 2:1.
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Первую шайбу хоккеисты сборной России забросили под конец первого периода — автором гола на 18-й минуте стал Артём Галимов. Второй раз ворота соперника за пять минут до окончания второго периода поразил Николай Коваленко.
В составе сборной Чехии голом отметился Яхим Конделик (на 36 минуте).
https://twitter.com/TSN_Sports/status/1078841497288626176
Добавим, что по итогам двух игр Россия занимает вторую строчку в таблице группы А. Сборной Канады российские хоккеисты уступают только по дополнительным показателям.
Победным для сборной России оказался и дебютный матч чемпионата — со сборной Дании. Итог встречи— 4:0. Следующий матч российские хоккеисты сыграют со сборной Швейцарии. Турнир завершится 5 января.