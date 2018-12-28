В Москве ввели в эксплуатацию дворец с ледовой ареной

Москва, , 13:24 — REGNUM В Москве ввели в эксплуатацию новый дворец спорта с ледовой ареной, тренажёрами и хореографическими залами, сообщила журналистам 28 декабря и.о. председателя Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

«Открытие ледового дворца существенно улучшит ситуацию со спортивными объектами в Бутырском районе», — отметила она.

По её словам, в спортивных секциях можно будет заниматься не только хоккеем, фигурным катанием и художественной гимнастикой, но и играть в командные игры, например, футбол.

Новое здание расположено в Северо-Восточном административном округе столицы в районе Бутырский по адресу улица Яблочкова, 7. В нём три этажа. На первом — помещения для занятий хоккеем и фигурным катанием, большая и малая ледовые арены, бросковая зона, раздевалки, сушилка, а также медицинский кабинет. Выше находятся тренажёрный, спортивный и хореографический залы, тренерские и служебные помещения.

Кроме того, в дворце спорта будут работать кафе, игровая комната, спортивный магазин и мастерская по обслуживанию инвентаря для зимних видов спорта.

Как сообщило ИА REGNUM, 28 декабря в Москве открылись пешеходные мосты через железную дорогу к метро «Ховрино».

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