«Портленд» в овертайме вырвал победу у «Голден Стэйт»

Окленд, США, , 10:43 — REGNUM «Портленд Трэйл Блэйзерс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась в овертайме со счётом 110:109.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Голден Стэйт» Стивен Карри, набравший 29 очков. В составе «Портленда» наибольшую результативность показал центровой Юсуф Нуркич, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 12 подборов.

Отметим, что «Голден Стэйт» потерпел второе поражение подряд в регулярном чемпионате НБА.

На сегодняшний день «Портленд» занимает 11-е место в турнирной таблице НБА. «Голден Стэйт» идёт на пятом месте.

«Голден Стэйт Уорриорз» (Окленд) — «Портленд Трэйл Блэйзерс» (Портленд) — 109:110 (28:27, 18:25, 25:23, 31:27, 7:8).

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