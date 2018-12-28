«Зенит» может продать Паредеса за $50 млн

Санкт-Петербург, , 10:33 — REGNUM «Зенит» готов продать полузащитника Леандро Паредеса не менее чем за $50 млн. Об этом 28 декабря сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что в услугах хавбека был заинтересован аргентинский клуб «Бока Хуниорс», однако ему было отказано. Кроме того, было отвергнуто предложение в размере $35 млн.

При этом в «Зените» сообщили, что не заинтересованы в аренде футболиста.

Напомним, Паредес перешёл в «Зенит» летом 2017 года из «Ромы». Его контракт действует до 2021 года. В текущем сезоне РПЛ он сыграл в 13 матчах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

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