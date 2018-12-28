«Лос-Анджелес» одержал четвёртую победу подряд в НХЛ

Лос-Анджелес, США, , 09:57 — REGNUM «Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Аризоной Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Счёт в матче открыли хоккеисты «Аризоны». В первом периоде отличился защитник Джейкоб Чикран.

Хоккеисты «Лос-Анджелеса» сравняли счёт ещё до перерыва, точным броском отметился защитник Джейк Маззин. А в третьем периоде форвард «Кингз» Дастин Браун забросил победную шайбу.

Отметим, что «Лос-Анджелес» довёл свою победную серию до четырёх матчей.

На сегодняшний день «Лос-Анджелес» занимает 31-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 33 очка в 38 матчах. «Аризона» идёт на 28-м месте, в активе команды 34 очка в 37 играх.

«Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — «Аризона Койотс» (Глендейл) — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).

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