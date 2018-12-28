Чувашия начинает подготовку к Олимпиаде по «базовым видам» спорта

Чебоксары, , 09:45 — REGNUM В Чувашии начинается подготовка спортивного резерва для участия в Олимпиадах в Японии и Токио, которые пройдут соответственно в 2020 и 2022 годах. Предварительно определены базовые виды спорта для Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Минспорт Чувашии разработал проект указа главы региона по подготовке спортсменов для участия в Олимпиаде и Паралимпиаде в ближайшие четыре года. Речь идёт о летних Играх в японском Токио в 2020 году и зимних Играх в китайском Пекине в 2022 году.

Приказом Минспорта России для Чувашии определены «базовые виды спорта», развиваемые в республике, «в целях подготовки резерва» в состав национальных сборных команд для подготовки и участия в Играх. К ним отнесены следующие олимпийские виды спорта: биатлон, фристайл, велосипедный спорт, спортивная борьба, легкая атлетика, спортивная гимнастика, стрельба из лука, триатлон, тяжелая атлетика, конный спорт. Что касается Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, то базовыми для Чувашии определёны соответственно спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и спорт глухих, из неолимпийских видов — самбо.

«Проектом указа предлагается разработать и осуществить меры, обеспечивающие необходимые условия для подготовки спортсменов Чувашской Республики — кандидатов для участия в Олимпийских и Паралимпийских играх», — говорится, в частности, в документе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Олимпиаду в Бразилию в 2016 году от Чувашии могли поехать 11 спортсменов, в том числе шестеро легкоатлетов и одна штангистка. Из-за допинговых скандалов вся легкоатлетическая сборная была отстранена. В результате в национальной сборной были три уроженца Чувашии, все — гимнасты: завоевавшая «серебро» Дарья Спиридонова, Евгения Шелгунова и Вячеслав Поляшов.

На зимних Играх в Сочи в 2014 году олимпийское «золото» принесла стране фигуристка Аделина Сотникова, которая имеет чувашские корни: её прадед — герой СССР Александр Кочетов, в честь которого в Чебоксарах названа улица и имя которого носит городская кадетский корпус ПФО. В соревнованиях Чувашию также представляли могулистка Елена Муратова.