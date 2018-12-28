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«Хьюстон» обыграл «Бостон» благодаря 45 очкам Хардена

Спорт

Встреча завершилась со счётом 127:113

Хьюстон, США, 28 декабря 2018, 09:34 — REGNUM  «Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 127:113.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, набравший 45 очков. Кроме того, центровой Клинт Капела оформил дабл-дабл из 24 очков и 18 подборов.

В составе «Бостона» наибольшую результативность показал защитник Кайри Ирвинг, набравший 23 очка.

На сегодняшний день «Хьюстон» занимает 12-е место в турнирной таблице НБА. «Бостон» идёт на восьмом месте.

«Хьюстон Рокетс» (Хьюстон) — «Бостон Селтикс» (Бостон) — 127:113 (35:24, 22:31, 35:21, 35:27).

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