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Две передачи Голдобина помогли «Ванкуверу» обыграть «Эдмонтон»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 4:2

Эдмонтон, Канада, 28 декабря 2018, 09:10 — REGNUM  «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Ванкувера» отличились Тайлер Мотт, Брок Бёзер, Элиас Петтерссон и Антуан Руссель. Российский нападающий Николай Голдобин отметился двумя результативными передачами.

В составе «Эдмонтона» голы на свой счёт записали нападающие Райан Ньюджент-Хопкинс и Леон Драйзайтль.

На сегодняшний день «Ванкувер» занимает 18-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 40 очков в 40 матчах. «Эдмонтон» идёт на 19-м месте, в активе команды 39 очков в 37 играх.

«Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — «Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер) — 2:4 (1:4, 1:0, 0:0).

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