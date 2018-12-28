Гендиректор «Анжи» покинет свой пост — СМИ

Махачкала, , 09:08 — REGNUM Генеральный директор махачкалинского «Анжи» Олег Флегонтов покинет свой пост до конца 2018 года. Решение прекратить работу в футбольном клубе функционер принял по собственному желанию, пишет 27 декабря «РИА Новости».

Напомним, Флегонтов был назначен на должность гендиректора «Анжи» в начале июня 2018 года. Перед этим он занимал аналогичную должность в футбольном клубе «СКА-Хабаровске».

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Как сообщало ИА REGNUM, в течение футбольного сезона 2018/19 махачкалинский «Анжи» испытывает колоссальные финансовые трудности. Долги клуба в начале октября достигли 300 млн рублей. В декабре клубу из Дагестана удалось сократить эту сумму на 80 млн рублей. Это позволило частично погасить долги по заработной плате перед футболистами, но ситуация улучшилась не сильно. Сам Олег Флегонтов заявлял, что в направлении финансирования клуба нет никаких позитивных изменений.

В декабре «Анжи» также покинул легионер из Венесуэлы Джон Чансельор. Защитник Дмитрий Белоруков и форвард Константин Савичев написали заявления о том, что если клуб с ними не рассчитается, они расторгнут контракты.

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