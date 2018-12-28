Экстремальные виды спорта будут развивать в Дагестане

Махачкала, , 09:04 — REGNUM Развитием экстремальных видов спорта и зимнего отдыха займутся в Дагестане. В 2019 году в республике пройдёт международный фестиваль экстремального туризма «Ярыдаг». Об этом 27 декабря на заседании под руководством премьер-министра региона Артёма Здунова рассказал министр по туризму и народным художественным промыслам РД Расул Ибрагимов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации субъекта.

Комментируя доклад министра, председатель правительства Дагестана напомнил, что экстремальный туризм тесно связан с обеспечением безопасности, а значит, нужна очень плотная работа с МЧС республики. Здунов также добавил, что сам занимается горными лыжами и знает, что людям неинтересно ездить кататься в одни и те же места. В связи с этим Дагестан может стать новым местом сбора любителей экстрима.

Подводя итоги деятельности министерства за 2018 год, Расул Ибрагимов рассказал, что за 10 месяцев туристический поток составил 604 тысячи человек, а в 2019 году его планируется довести до 850 тысяч. Глава ведомства также сообщил, что начата разработка мобильного приложения «Туристские маршруты по Дагестану», а также будет создан официальный туристский интернет-портал с англоязычной версией.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что летом 2017 года в Хунзахском районе Дагестана, возле каньона Цолотль, была открыта первая в республике площадка для роупджаминга — прыжков с высокого объекта со страховкой. Высота падения составила 110 метров.

Также напомним, что Дагестан является одним из претендентов на проведение чемпионата Европы по парашютному спорту в 2019 году. Провести международное соревнование планируется на новом аэродроме «Новокаякент», который открылся в Каякентском районе республики в сентябре 2018 года. В ноябре республику посетил вице-президент Всемирной федерации авиационных видов спорта Небойша Юшкевич. Инспектор из Черногории ознакомился с аэродромом и дал площадке положительную оценку.

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